Jussie Smollett keert niet meer terug in de serie Empire. Dat zei de bedenker van de serie, Lee Daniels, dinsdag nadat onder meer Variety had geschreven over plannen van de schrijvers om het personage Jamal Lyon terug te laten keren.

Daniels deelde het nieuwsbericht op Twitter en schreef daarbij: "Dit is feitelijk onjuist. Jussie keert niet terug in Empire."

In het eerder op dinsdag gepubliceerde artikel beweerden een aantal bronnen dat het team achter de serie brainstormde over ideeën voor de comeback van Smollett in het laatste gedeelte van het komende, laatste seizoen van de show.

In het stuk spraken de insiders ook over spanningen op de set van Empire nadat Smollett werd beschuldigd van het verzinnen van een racistische, homofobe aanval.

De cast zou nog steeds grotendeels achter de acteur staan en in zijn onschuld geloven, terwijl veel van de crewleden zouden denken dat hij inderdaad een valse aangifte heeft gedaan.