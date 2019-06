Het vierde seizoen van Netflix-serie The Ranch wordt het laatste seizoen, laat Ashton Kutcher dinsdag via Twitter weten.

"Er komt een eind aan The Ranch, maar nu nog niet. We hebben zin om je de laatste twintig afleveringen te laten zien", schrijft de acteur die in de serie te zien is. Tien afleveringen verschijnen later dit jaar en de andere tien volgen in 2020.

Als seizoen vier achter de rug is, heeft The Ranch er tachtig afleveringen op zitten. Dat zijn meer aflevering dan bij de meeste Netflix Originals het geval is, schrijft The Hollywood Reporter. Dat is te danken aan het grote aantal afleveringen (twintig) dat per seizoen werd besteld.

The Ranch gaat over de plattelandsfamilie Bennett. De jongste zoon (Kutcher) keert terug naar huis na een mislukte carrière in het American football. Eerder had Danny Masterson een rol in de serie. De acteur werd ontslagen nadat hij was beschuldigd van verkrachting.