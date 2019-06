Christoph Waltz en Gina Gershon hebben hoofdrollen in de nieuwe film van Woody Allen, die vanaf juli wordt opgenomen in het Spaanse San Sebastian.

De werktitel van de film is WASP2019, schrijft The Hollywood Reporter dinsdag.

Het verhaal gaat over een getrouwd Amerikaans koppel dat naar het filmfestival van San Sebastian gaat en zich daar verliest in de magie van het festival. De vrouw krijgt een affaire met een Franse regisseur, terwijl de man verliefd wordt op een Spaanse.

De release van Allens meest recente film, A Rainy Day in New York, werd vorig jaar uitgesteld toen de regisseur in opspraak kwam. Naar verluidt wordt hij later dit jaar in Europa uitgebracht. Met WASP2019 staat Allen komende zomer voor het eerst weer op een filmset.

In 2018 kwamen beschuldigingen van seksueel misbruik opnieuw onder de aandacht. Allen werd hier eerder door zijn adoptiedochter Dylan Farrow van beschuldigd. Toen zij zeven jaar oud was, zou de filmmaker haar misbruikt hebben. Volgens Allen kloppen deze beschuldigingen niet.