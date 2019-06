Nickelodeon heeft dertien afleveringen besteld van een nieuwe reeks die op de populaire animatieserie SpongeBob SquarePants gebaseerd is, schrijft Deadline dinsdag. Het gaat om een prequel.

De serie heeft als werktitel Kamp Koral en draait om de tienjarige SpongeBob SquarePants die op kamp is.

Eerder dit jaar kondigde Nickelodeon de spin-off van SpongeBob al aan. De productie van Kamp Koral moet in juni beginnen.

Eerder verschenen al twee films over SpongeBob: The SpongeBob SquarePants Movie en The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water. Volgend jaar moet The SpongeBob Movie: It's a Wonderful Sponge verschijnen.

De eerste aflevering van SpongeBob werd in 1999 uitgezonden.