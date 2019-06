Er komt mogelijk een vervolg op de in 2012 verschenen film Django Unchained. Regisseur Quentin Tarantino schrijft samen met stand-upcomedian Jerrod Carmichael het script voor de film met de werktitel Django/Zorro.

Het verhaal is gebaseerd op een stripboekenserie met dezelfde naam, melden bronnen aan Collider. Het verhaal speelt zich enkele jaren na het eind van de vorige film af.

Hoofdpersonage Django (in de film gespeeld door Jamie Foxx) is nog steeds een premiejager en ontmoet tijdens een van zijn reizen de oudere en geraffineerde Diego de la Vega, beter bekend als de gemaskerde held Zorro. Django wordt de bodyguard van Zorro en samen gaan ze op een missie om slaven te bevrijden.

Het is nog onduidelijk of Tarantino de film ook gaat regisseren. Zijn nieuwste film Once Upon a Time in ... Hollywood, met onder anderen Leonardo DiCaprio en Brad Pitt, gaat in Nederland op 15 augustus in première.