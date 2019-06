De comedyserie Dead To Me krijgt een vervolg. Streamingdienst Netflix heeft een tweede seizoen van de serie met actrice Christina Applegate besteld.

Het eerste seizoen van Dead To Me was vanaf 3 mei op Netflix te zien. Nu is bevestigd dat de serie in ieder geval nog een seizoen krijgt. Wanneer het vervolg te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Dead To Me is een serie van de hand van Liz Feldman. Naast Applegate vertolken Linda Cardellini en James Marsden hoofdrollen.

Het verhaal van de serie draait om Jen Harding (Applegate), die plotseling haar man verliest en bevriend raakt met Judy Hale (Cardellini), die een geheim met zich meedraagt.