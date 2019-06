Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen in de afgelopen week op de streamingservice.

Series

How To Sell Drugs Online (Fast)

Moritz Zimmerman (Maximillian Mundt) wordt gedumpt door zijn vriendin Lisa (Anna Lena Klenke). Om indruk te maken op zijn ex en haar terug te winnen, begint Moritz een online handel in medicatie en xtc-pillen. De serie houdt het midden tussen een coming-of-agedrama en misdaadseries als Undercover en Breaking Bad.

When They See Us

Het verhaal van de 'Central Park Five' is een van de belangrijkste Amerikaanse gerechtelijke dwalingen uit de twintigste eeuw. Vijf gekleurde jongeren werden zonder bewijs veroordeeld voor de verkrachting van een hardloopster in het New Yorkse Central Park en zaten jarenlang vast. Schrijfster en regisseuse Ava DuVernay schetst een indringend portret van de gebeurtenissen rond de onterechte veroordeling.

Films

Always Be My Maybe

De jeugdvrienden Sasha (Ali Wong) en Marcus (Randall Park) zijn uit elkaar gegroeid, maar vinden elkaar jaren later weer terug. Sasha is inmiddels behoorlijk succesvol, terwijl Marcus' leven een beetje voort blijft kabbelen. Langzaam maar zeker groeien ze weer naar elkaar toe, ondanks een hilarisch optreden van Keanu Reeves.

Girl, Interrupted

Winona Ryder speelt Susanna Kaysen, een jonge vrouw met borderline, die in een psychiatrische inrichting terechtkomt. Daar ontmoet ze de intense sociopaat Lisa (Angelina Jolie, die een Oscar won voor deze rol). Girl, Interrupted is een intense thriller, hoewel de schrijfster van het boek, de échte Susanna Kaysen, de film nogal melodramatisch vond.

How The Grinch Stole Christmas

De voorbereiding op Kerstmis begint vroeg op Netflix, met How The Grinch Stole Christmas. De groene chagrijn The Grinch (Jim Carrey) is in deze vermakelijke familiefilm helemaal klaar met de vrolijke stemming, en besluit de kerstviering lekker te verstieren. Hoe groter de ramp met Kerst dreigt te worden, des te meer begint hij aan zijn plan te twijfelen.

Police Academy

Liefhebbers van melige comedy's kunnen zich verheugen op de klassieker Police Academy. De allerslechtste politieagenten van Amerika worden terug naar de opleiding gestuurd om alsnog een goede agent te worden. Het begin is nogal stroef, maar de merkwaardige studenten geven alles om te slagen. Hoewel een groot deel van de originele cast niet meer leeft, is er sprake van een reboot van Police Academy.

Historical Roasts

De comedyshow Historical Roasts leverde deze week veel ophef op. Belangrijke figuren uit de geschiedenis worden in deze serie bespot, en een aflevering waarin 'Anne Frank' wordt afgezeken door 'Adolf Hitler' schoot veel kijkers in het verkeerde keelgat.

Killer Ratings

Truecrimefans kunnen gaan zitten voor Killer Ratings. Deze documentaireserie gaat over de bizarre zaak rond Wallace Souza. Deze oud-politieagent had een populaire misdaadshow op de Braziliaanse televisie. Toen de kijkcijfers daalden, nam hij zeer ingrijpende maatregelen om mensen weer te laten kijken: hij begon zijn eigen misdaadgolf.

