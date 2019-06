De Nederlandse film Mijn bijzonder rare week met Tess is in de prijzen gevallen op het Tsjechische Zlín-filmfestival. Het werk van regisseur Steven Wouterlood kreeg de Golden Slipper voor de beste kinderfilm.

De regisseur was zelf aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen en reageert verheugd op het nieuws. "Het is heerlijk om te merken dat de film zo goed aanslaat in zo veel landen en culturen en dat zowel kinderen als volwassenen de film omarmen", aldus Wouterlood.

Het is niet de eerste keer dat Mijn bijzonder rare week met Tess, gebaseerd op het gelijknamige boek van Anna Woltz, internationale prijzen ontvangt. Ook na festivals in New York, Berlijn, Neurenberg, Kristiansand, Zagreb en Kaliningrad gingen de makers van de film met awards naar huis.

De film gaat over Sam (gespeeld door Sonny van Utteren) die op vakantie met zijn familie op Terschelling wil leren om alleen te zijn. Wanneer hij de mysterieuze Tess ontmoet, wordt hij een avontuur in getrokken.

Naast Van Utteren zijn Jennifer Hoffman, Terence Schreurs en Hans Dagelet in de film te zien. De film draait vanaf juli in de Nederlandse bioscopen.