De film Rocketman, over het leven van Elton John, is in Rusland gecensureerd. Dit besluit wordt door de zanger en anderen betrokkenen bij de productie nu verworpen.

In de versie die is gelanceerd in Rusland, zijn zo'n vijf minuten uit de film geknipt. Hieronder vallen scènes waarin mannen met elkaar kussen en seks hebben en ook is er een foto van John en zijn echtgenoot David Furnish verwijderd uit de aftiteling.

In een verklaring stelt het team van Rocketman tot vrijdag niet op de hoogte te zijn geweest van deze aangepaste versie.

"Dat de Russische distributeur bepaalde scènes heeft bewerkt, waardoor het publiek de gelegenheid wordt ontnomen de film te zien zoals deze was bedoeld, is een treurige weerspiegeling van de verdeelde wereld waarin we nog steeds leven. Het laat zien dat de wereld nog steeds zo wreed kan zijn dat de liefde tussen twee mensen niet geaccepteerd wordt", schrijven John en zijn collega's.

In de open brief stellen de schrijvers dat zij geloven in een open gesprek met de Russische distributeurs. "We zullen blijven proberen om barrières te doorbreken, totdat alle mensen, over de hele wereld, gehoord mogen worden."

Acteur Taron Egerton reageert teleurgesteld

Acteur Taron Egerton die de rol van John speelt, reageert op Instagram op het nieuws. "Ik ben terneergeslagen", begint hij zijn reactie. "Ik ben nog meer teleurgesteld dat ik dit via via te horen heb gekregen. Ik sta totaal niet achter deze beslissing en vind het jammer dat ik hier niet van op de hoogte ben gebracht zodat ik het had kunnen aanvechten", aldus de acteur.

De Russische minister van Cultuur Vladimir Medinski liet eerder in een reactie weten dat de censuur een besluit is van de distributeur.

Rocketman is niet de enige film waaruit recentelijk scènes zijn geknipt. Zo wordt er in de Chinese versie van de Queen-film Bohemian Rhapsody niet gesproken over homoseksualiteit, ondanks dat dit een belangrijk thema is in de film.