De comedyserie Silicon Valley zal stoppen na de komende reeks. Het zesde en laatste seizoen zal later dit jaar worden uitgezonden, melden de makers vrijdag.

Het laatste seizoen van de serie over een groepje jonge ondernemers in techparadijs Silicon Valley zal uit zeven afleveringen bestaan, meldt The Hollywood Reporter.

Het is daarmee de derde HBO-serie die dit jaar zijn laatste aflevering beleeft. Eerder kwamen Game of Thrones en Veep al ten einde.

"Silicon Valley is voor ons een hoogtepunt geweest in onze carrière en ons leven", luidt de verklaring van uitvoerend producenten Mike Judge en Alec Berg. Ze beloven de kijkers dat de serie een waardig einde zal krijgen.

De cast van Silicon Valley bestaat uit onder anderen Kumail Nanijani (The Big Sick), Zach Woods (The Office) en Martin Starr (Freaks & Geeks). T.J. Miller verliet eerder de show, omdat hij het te druk had met andere projecten.