Robert Pattinson gaat de titelrol spelen in The Batman, de film over de jongere jaren van de superheld. Eerder gingen er al geruchten dat de Twilight-acteur in gesprek zou zijn met Warner Bros., maar de filmstudio heeft dit nu bevestigd aan Variety.

Eind januari maakte Ben Affleck bekend zijn Batman-cape aan de wilgen te hangen. Affleck vertolkte de superheld driemaal en zou de nieuwe film oorspronkelijk gaan regisseren. Daarvoor bedankte hij in juli 2017 echter, omdat hij te veel klussen op zijn agenda zou hebben staan.

The Batman, geregisseerd door Matt Reeves, staat gepland voor juni 2021 en richt zich op een verhaallijn met een jongere Bruce Wayne, de persoon achter Batman. De 33-jarige Pattinson is nu de jongste acteur ooit die de rol van Batman vertolkt in een speelfilm.

Pattinson brak door met zijn rol als vampier in de filmreeks Twilight. Volgend jaar speelt hij een van de hoofdrollen in Tenet, de nieuwe film van Dunkirk-regisseur Christopher Nolan.