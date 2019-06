Mocro Maffia is genomineerd voor een internationale tv-prijs. De Videoland-serie zit bij de laatste vijf genomineerden voor de TV Serie-prijs die wordt uitgereikt tijdens de Berlinale, het internationale filmfestival van Berlijn.

Mocro Maffia is een Nederlandse fictieve misdaadserie over drie vrienden in de Amsterdamse onderwereld. Zij krijgen uiteindelijk de gehele cocainehandel in de hoofdstad in handen.

De serie is bedacht en ontwikkeld door het Moordvrouw-duo Achmed Akkabi en Thijs Römer. Het eerste seizoen bestaat uit acht afleveringen en er wordt momenteel gewerkt aan een tweede seizoen.

In de jury zitten onder anderen regisseur Paul Haggis (Million Dollar Baby), acteur Philipp Christopher (Origin) en producer Simon Mirren (Criminal Minds).