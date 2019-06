Horror is hot; regisseurs die er altijd hun neus voor ophaalden, wagen zich ineens aan een griezelfilm en het publiek smult ervan. NU.nl sprak 'Mr. Horror' Jan Doense, regisseur Jordan Peele (Get Out, Us) en producent Jason Blum (Paranormal Activity, Ma) over de opleving van het genre en de combinatie horror en humor.

"In een periode dat er onrust is in de wereld, zie je horror populair worden", vertelt Doense, die vorig jaar een eigen streamingdienst voor horrorfilms begon.

"Zo zag je in de jaren dertig, toen er een grote economische crisis was, dat monsterfilms ineens populair waren. Begin deze eeuw was dat martelhorror, toen er in de media verontrustende berichten verschenen over misstanden in Irak. Op dit moment hebben we ook net weer een economische crisis achter de rug en bloeit het genre als nooit tevoren."

Volgens Doense wordt binnen het genre telkens weer naar nieuwe vormen gezocht. "Vorige keer waren het spookverhalen, waarin spanning wordt opgeroepen door dingen juist niet te laten zien", aldus de horrorkenner. Voorbeelden daarvan zijn The Others (2001), The Devil's Backbone (2001) en The Orphanage (2007).

Tegenwoordig lijkt humor steeds vaker een rol te spelen in horrorfilms. "In de filmindustrie wordt over 'elevated horror' gesproken", zegt Doense. "Dat is wat ruimer dan alleen humor. Jarenlang wilde niemand geassocieerd worden met horror, want het was veel te bloederig, maar de laatste tien jaar wordt het steeds meer geaccepteerd. Iemand als Jordan Peele is bijvoorbeeld niet iemand met een horrorachtergrond, maar hij kan zijn verhaal toch goed kwijt in het genre."

'Humor maakt angstige momenten nog intenser'

Ook producent Blum, die onder meer met Peele aan Get Out en Us werkte, heeft een "uitermate goed oog" voor zulke nieuwe vormen, stelt Doense. "Hij begon twaalf jaar geleden met Paranormal Activity, dat was een hele slimme film. Het idee erachter was goed, het kostte niks om het te maken en het werd een enorme hit. Vervolgens ga je nadenken: hoe kunnen we dit succes verlengen?"

Blum deed dat met maar liefst vijf vervolgfilms. Volgens de producent, wiens nieuwste horrorfilm Ma donderdag in première ging, bevat de Paranormal Activity-reeks veel lichtheid. "In deel drie is de verhouding grappen ten opzichte van schrikmomenten 45 om 55 procent", aldus Blum.

Ook de Insidious-filmreeks, eveneens door Blum geproduceerd, bevat volgens de producent die lichtheid. Volgens Blum heeft dat een belangrijk voordeel. "Het maakt de angstige momenten nog intenser. Je zorgt er met eerst een grap namelijk voor dat je publiek ontspant, en vervolgens komt het schrikmoment extra hard aan."

'Niet moeilijk om grappen in een horrorfilm te stoppen'

Blum stelt dat Peele in de filmwereld een van de besten is op het gebied van het combineren van humor en horror. Moeilijk is dat niet, vindt Peele, die naast regisseur ook onder meer komiek is. "Het is niet lastig om grappen in een horrorfilm te stoppen. Waar je over na moet denken, is welke grappen je juist niet moet maken. Want de verkeerde grap kan het horrorgedeelte onderuit halen."

Zeggen dat hij zijn eigen subgenre binnen de horror heeft gecreëerd, vindt Peele wat ver gaan. "Ik maak films waar ik zelf van geniet. Als je dat kunt doen, heb je automatisch iets met jouw stempel erop. In zowel Get Out als Us gaat het er mij voornamelijk om dat het publiek lol heeft."

Maar dat is niet het enige, bekent de regisseur. "Ik ben geobsedeerd door horror omdat ik daarmee een uiting kan geven aan mijn donkere kanten. Ik heb iets ondeugends in me en ik vind het heerlijk om te provoceren, om beelden te laten zien waardoor mensen zich ongemakkelijk voelen."

'Horrorgekte slaat op een gegeven moment om in horrormoeheid'

Hoe het genre zich de komende jaren zal ontwikkelen, is lastig te voorspellen. "Ik hoop dat de gekte nog even aanhoudt, maar het is nu zo populair dat er op een gegeven moment ook wel weer een moeheid zal optreden. Dan wordt de romantische comedy misschien weer populair", stelt Doense.

"Wat bij horrorfilms altijd het geval blijft, is dat je geen grote namen nodig hebt", gaat Doense verder. "Het is heel leuk dat Octavia Spencer de hoofdrol heeft in Ma, en hoewel ze een Oscar heeft gewonnen, is ze niet heel bekend bij het grote publiek. Het genre heeft dat ook niet nodig."

Volgens Blum kan het bioscooppubliek voorlopig geen genoeg krijgen van horror. "Regisseurs merken dat het werkt. En voor het publiek is het interessant om een horrorfilm in de bioscoop te kijken, want daar heb je een heel andere ervaring dan thuis. De spannende momenten zijn spannender en je beleeft ze samen met anderen."