David Furnish, de echtgenoot van Elton John en producent van Rocketman, was bang voor de reactie van zijn partner op de film. Dat vertelde hij aan Page Six tijdens de première in New York.

"Ik was doodsbang, het is zo'n grote verantwoordelijkheid", zei Furnish over het moment dat hij met de zanger voor het eerst de film in zijn geheel bekeek. "Het was met afstand het meest beangstigende moment van mijn leven toen ik naast hem ging zitten."

Furnish kreeg zijn twijfels over het maken van de film toen hij Johns reactie na de film zag. "Hij was zo diep geraakt dat ik bijna dacht dat we de film beter niet hadden kunnen maken. Hij was onbedaarlijk aan het huilen. Het stroomde allemaal uit hem", aldus de filmproducent.

De film Rocketman over het leven van John ging in Nederland op 30 mei in première. De hoofdrol wordt gespeeld door Taron Egerton.