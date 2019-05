Disney-topman Bob Iger overweegt te stoppen met filmen in de Amerikaanse staat Georgia als een nieuwe strenge abortuswet wordt aangenomen. Volgens hem willen veel Disney-medewerkers dan niet meer actief zijn in de staat. Dinsdag liet Netflix al weten over een productiestop in de staat na te denken.

In Georgia wordt abortus strafbaar als de hartslag van de foetus te horen is. De wet wordt nog aangevochten in de rechtszaal. Als dat niets uithaalt, dan wordt de wet op 1 januari 2020 van kracht. Ook andere Amerikaanse staten scherpen hun wetgeving rondom abortus aan.

Disney is vaker actief in Georgia. Eerder werden Black Panther en Avengers: Endgame er nog gefilmd. De laatstgenoemde film kan het record van de film met de hoogste opbrengst aller tijden breken. Met Avengers: Endgame moet nog een slordige 110 miljoen euro verdiend worden om over de opbrengst van de sciencefictionfilm Avatar heen te gaan.

Netflix liet dinsdag weten een productiestop te overwegen als de vernieuwde abortuswet er echt komt. In de staat Georgia zijn zo'n 92.000 mensen actief in de filmindustrie.