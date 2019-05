De Amerikaanse acteur Carmine Caridi is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij speelde in onder meer het tweede en derde deel van het gangsterepos The Godfather.

Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ is Caridi overleden aan de gevolgen van een longontsteking die hij in het ziekenhuis had opgelopen.

Caridi kreeg al sinds 25 april medische zorg, omdat hij last had van rugletsel na een harde val. Eigenlijk zou hij afgelopen weekend ontslagen worden, maar op zaterdag ging zijn gezondheid hard achteruit.

Caridi was in 1974 te zien in The Godfather II en in 1990 in het derde deel. Hij speelde in de films verschillende personages. Ook was de acteur in talloze bekende televisieseries te zien, zoals Starsky and Hutch en Taxi.

Maar Caridi werd ook onderwerp van een schandaal, toen hij in 2004 betrapt werd op het delen van zogeheten screeners, versies van films die vooral voor promotionele persdoeleinden worden verspreid, voordat de titel in de bioscoop verschijnt.

Die overtreding moest Caridi bekopen met een verwijdering uit de Academy of Motion Picture Arts and Sciences.