Taron Egerton speelt in de biografiefilm Rocketman de rol van Elton John. De zanger is zo enthousiast over de lovende recensies die de film krijgt, dat hij ze om de haverklap naar de acteur mailt.

"Ik probeer geen recensies te lezen, maar Elton stuurt ze elke dag naar me op", vertelt de 29-jarige Egerton in gesprek met Jimmy Kimmel. "Hij let dan vooral op wat er over mij wordt gezegd."

De acteur krijgt alleen positieve recensies en denkt daardoor dat John ook wat achterhoudt. "Ik weet zeker dat er ook negatieve stukken zijn die hij niet naar me mailt."

Volgens Egerton verstuurt de zanger elke recensie per mail naar hem, met het onderwerp 'En nog eentje'.