De Nederlandse acteur Marwan Kenzari is gecast voor de actiefilm The Old Guard waar Charlize Theron ook in te zien zal zijn. De film is gebaseerd op het stripboek met dezelfde naam, meldt The Hollywood Reporter woensdag.

The Old Guard wordt geproduceerd door Sundance en Netflix en de regie is in handen van Gina Prince-Bythewood. Ook actrice KiKi Layne neemt een rol op zich.

Het verhaal van The Old Guard draait om een kleine groep onsterfelijke soldaten onder leiding van Andy, gespeeld door Theron. Ze komen er na eeuwen achter dat er nog een onsterfelijke vrouw rondloopt.

Kenzari is momenteel in de bioscoop te zien in de remake van Aladdin. Hij speelt hierin de rol van Jafar. De Nederlandse acteur verschijnt geregeld in Hollywoodfilms. Zo was hij te zien in Murder On The Orient Express, The Mummy en Ben-Hur.