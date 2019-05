Als reactie op het omstreden abortuswetsvoorstel dat Georgia onlangs heeft aangenomen, overweegt Netflix niet meer te filmen in de Amerikaanse staat. Dit zou als gevolg hebben dat er nieuwe opnamelocaties gezocht moeten worden voor series als Ozark.

Contentdirecteur Ted Sarantos laat volgens Deadline weten dat Netflix geen producties meer in Georgia wil maken als de wet echt bekrachtigd wordt. De wet houdt in dat abortus strafbaar wordt als de hartslag van de foetus te horen is, vaak na vijf à zes weken. Eerder was het in Georgia mogelijk om tot twintig weken zwangerschap abortus te laten plegen.

Netflix filmt in de staat onder meer de series Ozark, Insatiable en The Liberator. In Georgia worden veel film- en serieproducties gemaakt. Het levert banen op voor ruim 92.000 mensen.

Actrice Alyssa Milano, die ook in Insatiable speelt, heeft samen met vijftig andere collega's een brief ondertekend waarin zij stellen niet meer in Georgia te willen werken wanneer het wetsvoorstel een wet wordt.

Ook andere productiehuizen filmen niet in de staat

Naast Netflix lieten ook andere productiemaatschappijen weten hun beleid aan te passen wanneer abortus na zes weken strafbaar wordt.

Zo kondigden J.J. Abrams en Jordan Peele aan dat zij de winst die wordt verdiend met hun nieuwe HBO-horrorserie Lovecraft Country wordt gedoneerd aan actiegroepen die tegen de komst van de wet strijden en zal de Amazon-serie The Power niet meer in Georgia worden gefilmd.

Abortus is de laatste weken een veelbesproken onderwerp in de VS. De senaat van de Amerikaanse staat Alabama heeft twee weken geleden een wet aangenomen die vrijwel alle abortussen verbiedt. Zelfs het afbreken van een zwangerschap na verkrachting of incest is verboden. Ook in de staten Ohio, Kentucky en Mississippi werden soortgelijke wetten aangenomen.