Netflix heeft maandag de Amerikaanse comedyshow Historical Roasts geïntroduceerd, waarin onder meer de historische figuur Anne Frank op de 'roaststoel' komt te zitten. In de aflevering wordt ze onder meer toegesproken door Adolf Hitler.

In de aflevering, die een half uur duurt, neemt comédienne Rachel Feinstein plaats in de stoel om 'geroast' te worden door andere historische figuren, zoals Winston Churchill. Komiek Gilbert Gottfried verschijnt als laatste op het podium. Hij is verkleed als Adolf Hitler.

"Hoe is het Anne?", begint Gottfried tegen Feinstein. "Jeetje. Ik heb je niet meer gezien sinds je zo groot was", zegt hij terwijl hij een Hitlergroet brengt. "Iedereen kent jou als een held en een bestsellerauteur", gaat Gottfried verder. "Maar voor mij blijf je altijd m'n kleine nummer 825060."

Later zegt Gottfried in de persoon van Hitler: "Ik weet dat je een wrok tegen me koestert en ik snap het, maar ik wil het graag over je boek hebben. (...) Van alle verslagen uit de Tweede Wereldoorlog die ik heb gelezen, is jouw boek met afstand het meest brandbaar."

'Alleen roast voor mensen die ik bewonder'

In een interview met EW vertelt presentator Jeff Ross waarom zijn keuze op Anne Frank viel. "Iedereen zei: 'waarom roast je Hitler niet, dat zou hilarisch zijn'. Maar ik hou me aan mijn missie om alleen de mensen te roasten die ik bewonder. In het geval van Anne Frank leek het alsof te veel mensen haar verhaal vergaten. Om te voorkomen dat je iets vergeet, moet je worden voorgelicht over wat er gebeurd is."

In een reactie aan NU.nl laat de Anne Frank Stichting weten het programma niet te hebben gezien. "Afgaande op wat we gelezen hebben betreft het hier smakeloze satire. We willen het hier graag bij laten."

"We zijn ons ervan bewust dat dit een gevoelig onderwerp is", vertelt een woordvoerder van Netflix aan NU.nl. "Zeker in Nederland. Wij geloven in de kracht van comedy om ons anders naar zaken te laten kijken en het gesprek over de moeilijke momenten uit onze geschiedenis aan te wakkeren. Historical Roasts kun je zien als 'provocative comedy with a purpose': de intentie van comedian Jeff Ross is om de kijker iets te leren over onze geschiedenis."