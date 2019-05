De Japanse animeklassieker Spirited Away gaat achttien jaar na de eerste release voor het eerst in China draaien, meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

Spirited Away gaat over een meisje dat met haar ouders in een verlaten pretpark strandt en toegang tot een geestenwereld ontdekt. Ze gaat aan het werk bij een heks om weer met haar ouders herenigd te kunnen worden.

De fantasiefilm van Studio Ghibli draaide in 2001 voor het eerst in Japan, won in 2002 de hoofdprijs op het internationale filmfestival in Berlijn en werd begin 2003 met een Oscar voor de beste animatiefilm bekroond.

Inmiddels is de film een van de meest gewaardeerde animatiefilms aller tijden. In de toplijst van de Internet Movie Database (IMDb) staat hij op plek 27, boven klassiekers als Psycho en Saving Private Ryan.

Tot een half jaar geleden was er nog nooit een animatiefilm van Studio Ghibli in de Chinese bioscopen te zien geweest. In december werd My neighbor Totoro (1988) er voor het eerst uitgebracht.

Spirited Away bracht wereldwijd 277 miljoen dollar op (248 miljoen euro) en is in Japan nog altijd de best bezochte film ooit.