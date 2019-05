De film Rocketman over het leven van Elton John gaat donderdag officieel in première. De productie heeft ook een Nederlands tintje: musicalactrice Celinde Schoenmaker en acteur Max Croes hebben rollen in de film. NU.nl spreekt met laatstgenoemde over zijn rol en hoe het is om in zo'n grootse productie te spelen.

De dertigjarige Croes woont in Engeland en is daarnaartoe verhuisd om zijn acteerambities waar te maken. "Ik heb een master rechten, maar heb besloten om acteur te worden", vertelt hij in gesprek met NU.nl.

De acteur is in het buitenland opgegroeid en heeft hierdoor een Amerikaans accent. "Maar naar Amerika verhuizen was lastig, dus had ik voor mezelf verzonnen dat Londen het beste was voor mij."

Croes sloot zich aan bij een managementbureau dat audities voor hem regelt, waaronder die voor Rocketman. "Dan ligt er ineens een vertrouwelijk script van een heel mooie film op je bureau", vertelt Croes. "Ik dacht wel: wow, dit is een big deal."

'Allemaal nieuwe nummers ontdekt'

De Nederlander is vervolgens naar Londen gegaan voor de auditie, waar hij voor onder anderen regisseur Dexter Fletcher auditie moest doen. "Toen ik hoorde dat ik de rol had, ben ik gelijk alles van Elton gaan luisteren. Ik heb allemaal nieuwe nummers ontdekt, waarvan ik eerder niet eens wist dat ze van hem waren."

De rol die Croes speelt, is die van Venus Valentine, een rockster die met Elton John (rol van Taron Egerton) in een afkickkliniek zit. "Ik zit in drie scènes, een flashback-achtige sequentie waarin Elton zijn verhaal aan ons doet, en ik zit daar met een sigaretje. Door de montage is wel een deel van mijn tekst gesneuveld, maar ik mag niet klagen. Ik heb drieënhalve week mogen werken aan een grote, mooie productie."

'Meer dan mijn best kan ik niet doen'

De opnames noemt Croes "mooi en hectisch tegelijk". "Ik was tegelijkertijd een serie aan het opnemen (Banged Up Abroad, red.), dus zat met mijn hoofd bij twee verschillende personages. Maar op de set werd zo goed voor me gezorgd, dus het enige wat ik moest doen, was een knop omzetten."

Rocketman werd al goed ontvangen op het filmfestival in Cannes en het lijkt erop dat de film, die vooral draait om de jongere jaren van de inmiddels 72-jarige Elton John, een groot succes gaat worden.

"Natuurlijk hoop ik dat dit tot meer rollen leidt", zegt Croes. "Ik doe veel audities, maar meer dan mijn best kan ik niet doen. Elke beginnende acteur droomt natuurlijk om groot door te breken. Ik word nu gezien door de juiste mensen, ik heb nu al meer bereikt dan ik jaren geleden had durven dromen."