Elton John wilde dat zijn leven zo eerlijk mogelijk werd weergegeven in de film Rocketman. De zanger ging dan ook niet in zee met filmstudio's die de scènes met seks en drugs uit het script wilden halen, schrijft de zanger in The Guardian.

Volgens John heeft hij contact gehad met verschillende filmstudio's die de seks en het gebruik van drugs in Rocketman wilden afzwakken, zodat de biografische film een zogeheten PG-13 beoordeling kon krijgen. Daarmee zou de film geschikt worden geacht voor kinderen van dertien jaar en ouder.

"Ik heb nu eenmaal geen leven geleefd dat geschikt is voor een PG-13-beoordeling", schrijft de zanger.

"Ik wilde niet dat het een film vol seks en drugs zou worden, maar tegelijkertijd weet iedereen dat ik van beide behoorlijk wat heb gehad in de jaren zeventig en tachtig. Het heeft dan ook geen zin om een film te maken waarin gedaan wordt alsof ik na elk concert braaf naar mijn hotel ging met een kopje warme melk om de Bijbel te lezen", aldus John.

De zanger onthult tevens dat acteurs Tom Hardy en Justin Timberlake in beeld waren om de zanger te spelen. Uiteindelijk kreeg Taron Egerton de hoofdrol. Rocketman is vanaf 30 mei te zien in Nederlandse bioscopen.