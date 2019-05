De nieuwe live-actionremake van Aladdin draait sinds deze week in de bioscopen, met in de hoofdrollen onder anderen Will Smith en de Nederlandse acteur Marwan Kenzari. Wat vindt de Nederlandse pers van de film? NU.nl zet de recensies voor je op een rij.

AD - vier sterren

"Naomi Scott is voortreffelijk in de rol van prinses Jasmine. Kordaat, avontuurlijk en lekker eigenwijs. Haar tegenspeler Mesa Massoud is eveneens op zijn plaats als de gauwdief Aladdin, die als een freerunner door de film raast. En dan is er nog Marwan Kenzari als de grootvizier Jafar, een sinister sujet dat door de Nederlandse acteur overtuigend is neergezet in al zijn verdorvenheid."

"Al met al is Aladdin misschien wel de beste acteursversie van een animatiefilm die Disney tot nu toe heeft gemaakt. De aanstekelijke liedjes zijn uitstekend gedoseerd en geven het verhaal zelfs nieuwe impulsen en vaart. Aladdin is een schat van een film."

Lees hier meer

de Volkskrant - twee sterren

"In de nieuwe live-actionremake is het gevoel dat blijft hangen: meh. Dit is het grootste probleem van deze nieuwe versie van Aladdin: de scènes die groots en meeslepend moeten voelen, met de meest overweldigende decors en geliefde liedjes, missen de wow-factor. En dat is hoogst merkwaardig."

"Hoe kan het dat een regisseur als Guy Ritchie (Sherlock Holmes, Snatch), een snellemontage-specialist, er niet in slaagt om de spectaculair bedoelde scènes sjeu te geven. Waarom voelt het vooral als een goedkoop trucje wanneer hij het beeld versnelt? Hoe is het mogelijk dat een tekenfilm opwindender voelt dan een film die een kermis van echt vuurwerk, olifanten, struisvogels en bergen blingbling opdient?"

Lees hier meer

NRC - drie sterren

"Regisseur Guy Ritchie (Sherlock Holmes) weet wel raad met het spektakel (dans, achtervolgingen, tochtjes per vliegend tapijt en toverkunsten en magie) in de film, maar heeft minder fingerspitzengefühl als het gaat om de culturele finesses die anno nu aan een hoognodige update toe waren."

"En hoewel Aladdin en Genie (de geest, gespeeld door Will Smith) de eindjes aan elkaar knopen tot een glorieus eind goed al goed, is het uiteindelijk prinses Jasmine die in een feministisch slotlied uitbarst dat ze niet het zwijgen opgelegd wil krijgen. Het is per slot van rekening wel 2019. Leuk, maar liever een verhaal dat bij onze tijd hoort."

Lees hier meer

Het Parool - geeft geen sterren

"Jasmine is het enige personage, überhaupt het enige ­aspect in de hele film, dat beter uit de verf komt dan in het origineel. Disney is de laatste jaren zeer bewust bezig met het ‘upgraden’ van vrouwenrollen. De nieuwe Jasmine heeft een veel sterkere eigen wil en veel grotere ambities. Naomi Scott speelt haar vastberaden en zelfbewust."

"De special ­effects zijn bij vlagen erg tweedimensionaal en de liedjes hebben een statig musicaljasje gekregen. Gevoelige ballades zijn daardoor veel te stijf, de meer uitbundige nummers bewijzen nogmaals dat je animatie niet zomaar kunt omzetten naar echte beelden."

Lees hier meer

De Telegraaf - drie sterren

"Regisseur Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes) hervertelt Aladdin op vlotte wijze, waarbij hij spectaculaire achtervolgingen, vrolijke liedjes en emotionele diepgang prettig doseert. Will Smith geeft de geest trekjes mee van The Fresh Prince, Bad Boys en Men in Black. Soms grappig en vol bravoure, dan weer ongemakkelijk en een tikkie geforceerd."

"Meer indruk maakt Marwan Kenzari (Wolf, Hartenstraat) als grootvizier Jafar. Met vuur in de ogen, onheil in de stem en lange, puntige tovenaarsnagels zet de Nederlandse acteur een fijne valserik neer."

Lees hier meer