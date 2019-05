Op het Filmfestival van Cannes zijn zaterdag de belangrijkste prijzen uitgereikt. Op de slotavond van de 72e editie van het prestigieuste filmfestival ter wereld werd de film Parasite van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho bekroond met de Gouden Palm, de prijs voor beste film.

Parasite, een Zuid-Koreaanse tragikomische film, werd afgelopen week enthousiast ontvangen bij het Cannes-publiek, bleek uit recensies van The Guardian en Variety.

De hoofdrollen worden vertolkt door Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Jang Hye-jin, Choi Woo-shik en Park So-dam.

Bong is vooral bekend van de sf-thriller Snowpiercer en de fantasyfilm Okja. Hij brak internationaal door met monsterfilm The Host in 2006.

Andere kanshebber was nieuwe Tarantino-film

In totaal deden er dit jaar negentien films mee in de hoofdcompetitie van Cannes.

Een van de opvallendste titels was Once Upon A Time In ... Hollywood van Quentin Tarantino. De film met Brad Pitt en Leonardo DiCaprio, die zich afspeelt in het Los Angeles van 1969, werd op het laatste moment toegevoegd aan de selectie.

Tarantino won zelf de Gouden Palm in 1994 voor Pulp Fiction. Later maakte hij nog kans op de hoofdprijs met Death Proof en Inglourious Basterds.

Jury geleid door Oscar-winnende regisseur van The Revenant

De jury van het Filmfestival werd geleid door regisseur Alejandro González Iñárritu, die een Oscar won voor zowel Birdman als The Revenant.

Andere bekende juryleden waren de Amerikaanse actrice Elle Fanning en de Griekse filmmaker Yorgos Lanthimos. Die laatste bracht eerder dit jaar het zwartkomische kostuumdrama The Favourite uit, dat werd genomineerd voor tien Oscars.