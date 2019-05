Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen in de afgelopen week op de streamingservice.

Series

What/If (S01)

Renée Zellweger speelt een rijke industrieel die de noodlijdende Jane Levy helpt met haar bedrijf. In ruil daarvoor wil zij één nacht door kunnen brengen met Levy's echtgenoot. What/If kan worden gezien als serievariant op de thriller Indecent Proposal uit 1993.

Slasher (S03)

Elk seizoen van de Canadese horrorserie Slasher draait om een moordenaar die de meest vreselijke misdaden pleegt. Het derde seizoen verscheen deze week op Netflix. In een appartementencomplex leidt de ene moord tot een andere, waarna alle bewoners voor hun leven beginnen te vrezen.

Films

The Dark Tower

In deze sf-film, die werd gebaseerd op Stephen Kings achtdelige boekenreeks, wordt de elfjarige Jake ontvoerd naar een universum dat moet worden beschermd tegen duistere krachten. Een scherpschutter, gespeeld door Idris Elba, neemt het daar op tegen de mysterieuze 'man in het zwart' (Matthew McConaughey). Streamingdienst Amazon heeft inmiddels een eigen Dark Tower-serie aangekondigd.

Clash Of The Titans

In deze remake van de gelijknamige fantasyfilm uit 1981, speelt Sam Worthington de Griekse halfgod Perseus. Met een kleine groep krijgers moet hij proberen om de wraakzuchtige god Hades te verslaan. De helft van het budget van Clash Of The Titans werd gespendeerd aan visuele effecten. Worthington werkt momenteel aan het vervolg op blockbuster Avatar, dat in 2021 moet verschijnen.

The Dark Crystal

Een magisch kristal breekt in stukken, waardoor het toverrijk Thra ook verscheurd dreigt te worden. Twee elfachtige wezens proberen het kristal te repareren in deze familiefilm met poppen van Jim Henson. Dat deze publieksfavoriet juist nu op Netflix verschijnt is niet toevallig. Binnenkort verschijnt er een nieuwe serie die op The Dark Crystal gebaseerd is.

Hotel Artemis

Hotel Artemis is een ziekenhuis voor gewonde criminelen, en daarmee neutraal terrein voor iedereen. Wanneer een vijand van de gevaarlijke Wolf King (Jeff Goldblum) wordt opgenomen, is het snel afgelopen met de neutraliteit. De aanwezige patiënten, waaronder Sterling K. Brown, Dave Bautista en Zachary Quinto moeten vechten voor hun leven, terwijl Jodie Foster als zuster de zaak probeert te redden.

The Rim Of The World

The Rim Of The World kan worden bekeken als een kruising tussen Stranger Things en Independence Day. Een groep jongeren wordt op zomerkamp totaal verrast door een invasie van buitenaardse wezens. Terwijl de planeet veroverd dreigt te worden, zijn de kinderen onverwacht de laatste hoop van de mensheid. Stranger Things keert binnenkort ook terug op Netflix, met een derde seizoen.

Zombieland

Zelfs tijdens een zombie-apocalyps is er nog genoeg om te lachen. Dat bewijst de horrorcomedy Zombieland uit 2009. Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone en Abigail Breslin rijden door de Verenigde Staten terwijl ze de 'ondoden' van zich af moeten slaan. De cast van Zombieland keert eind dit jaar terug voor het vervolg Double Tap, opnieuw geregisseerd door Ruben Fleischer.

Eerder deze maand verschenen deze films en series al op Netflix. De line-up voor juni is inmiddels ook bekend en lees je hier op Superguide.