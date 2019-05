Margot Robbie, die Cannes bezoekt om over Quentin Tarantino's nieuwe film Once Upon a Time in Hollywood te praten, heeft tijdens een persconferentie de keuzes van haar regisseur verdedigd. Dat blijkt uit beelden van Variety.

Tijdens een persconferentie over Once Upon a Time in Hollywood vroeg een journalist naar de rol van Robbie in de film. Ze speelt actrice Sharon Tate, maar heeft volgens de journalist relatief weinig tekst. Zij vroeg zich af waarom Tarantino ervoor heeft gekozen om een actrice met de staat van dienst van Robbie niet meer tekst te geven.

Tarantino reageerde afwijzend op de vraag zonder er verder inhoudelijk op in te gaan. "Ik wijs deze hypothese af", antwoordde hij resoluut.

Robbie koos ervoor uitgebreider op de kwestie in te gaan. "Ik kijk altijd naar wat het personage zou moeten uitstralen. De momenten waarop ik te zien ben, gaven me de kans om Sharon te eren", legde ze uit. "Ik vind dat ik haar mooie kanten adequaat heb kunnen laten zien, zonder al te veel te spreken."

Voor Robbie was het een nieuwe manier van werken. "Je krijgt zelden de kans om op deze manier alleen te zijn met het personage dat je speelt", aldus de Australische actrice.

De film Once Upon a Time in Hollywood ging tijdens het Filmfestival van Cannes in première. De film is pas in augustus in de Nederlandse bioscopen te zien.