Edsilia Rombley en Chris Zegers zijn te horen in de Nederlandse vertaling van het tweede deel van The Secret Life of Pets, Huisdiergeheimen. De film draait vanaf 30 mei in de bioscoop.

Naast Edsilia Rombley en Chris Zegers zijn onder anderen ook Huub van der Lubbe, Nicolette Kluijver en Nienke Plas aan de cast toegevoegd.

Georgina Verbaan, Jandino Asporaat, Fedja van Huêt, Frank Lammers en DJ Hardwell waren ook al in het eerste deel te horen en keren terug om de rollen van de huisdieren en baasjes nogmaals te vertolken.

Huisdiergeheimen 2 is in Nederland zowel in de originele Engelse versie als een Nederlandse vertaling te zien. De film verschijnt in 3D en 2D.