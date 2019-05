Het Juk, de korte horrorfilm die is geregisseerd door Nico van den Brink, wordt bewerkt tot een lange speelfilm. Het is de bedoeling dat de regisseur ook de 'Hollywood-versie' van zijn film gaat regisseren.

De productiehuizen van de bekende regisseurs James Wan en Sam Raimi hebben volgens Deadline de rechten verworven van de productie, die in Nederland nog in première moet gaan.

Kay Greidanus en Hanna van Vliet spelen de hoofdrollen in Het Juk, die in het Engels de titel The Burden krijgt. Er worden momenteel scenarioschrijvers gezocht die het project tot een speelfilm gaan bewerken.

Het verhaal, dat tevens bedacht is door Van den Brink, gaat over een jonge vrouw die voor het eerst de familie van haar vriend bezoekt. Daar komt ze in aanraking met een buurtgenoot met wie iets niet lijkt te kloppen.

Eerder maakte de regisseur de film Sweeth Tooth, waarvan de rechten ook aan Hollywood verkocht zijn.