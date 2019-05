Het zevende en tevens laatste seizoen van Orange Is the New Black zal vanaf 26 juli te zien zijn, maakt streamingdienst Netflix woensdag bekend.

De serie, die gebaseerd is op de memoires van het personage Piper Kerman (Taylor Schilling), draait om een welgestelde, jonge vrouw die de gevangenis in moet, omdat ze zich ooit had schuldig gemaakt aan drugssmokkel. Daarvoor wordt ze vijftien maanden opgesloten.

Orange Is the New Black won de afgelopen jaren vele tientallen prijzen, waaronder meerdere Emmy's en Screen Actors Guild Awards voor het beste ensemble.