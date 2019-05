Op dinsdagavond is de nieuwste film van Quentin Tarantino in première gegaan op het Filmfestival van Cannes. Once Upon a Time ... in Hollywood speelt zich af in het Los Angeles van 1969 en gaat onder meer over de filmindustrie en de reeks moorden die Charles Manson en zijn volgers pleegden. Wat schrijven filmcritici over de film? Een overzicht van de belangrijkste recensies.

The Guardian - 5 sterren

"Het Los Angeles van 1969 is aangekleed met hysterische details uit de popcultuur, waar Tarantino zoals altijd overdreven aandacht voor heeft. Maar hij voegt daar iets nieuws aan toe: niet alleen een focus op erotische details, maar ook een hoofdrol voor de televisie. De film maakt ons op een intense manier bewust van de aanwezigheid van het televisiescherm in ieders leven."

"En dan is daar de finale, een bloederige chaos die uiteindelijk lijdt tot een bizarre ontknoping waarna je geneigd bent de hele film opnieuw in je hoofd af te spelen. Het is volledig buitensporig, desoriënterend, onverantwoordelijk, maar ook briljant."

Variety - geen sterren

"Het is een onstuimige, meeslepende, caleidoscopische en spectaculair gedetailleerde nostalgische collage van een film. Een episch verhaal over Hollywood in 1969, waarmee Tarantino de gelegenheid neemt om al zijn obsessies te tonen. Van drive-ins tot donuts, van meisjes met wapens tot mannen met muscle cars en bloedwraak, en van spaghetti westerns tot voetfetisjisme."

"Je zou kunnen zeggen dat het alleen maar een film is. Maar voor een groot deel van Once Upon a Time ... in Hollywood gebruikt Tarantino de aanwezigheid van de Manson-volgers op een briljante manier, om te suggereren dat er iets duivels rondhangt in de slechte sfeer van Hollywood. De manier waarop de film dat allemaal oplost, voelt eerlijk gezegd te makkelijk."

AD - 4 sterren

"Tarantino begint zijn verhaal op een laag pitje. Het duurt even voordat zijn film over twee kameraden - een gevierd televisieacteur (Leonardo DiCaprio) en diens stuntman en dubbelganger (Brad Pitt) - in het Hollywood van eind jaren zestig uit zijn slof schiet. Maar de geweldexplosie is deze keer meer een heftige oprisping dan een litanie vol hilarisch geweld zoals zijn bewonderaars van hem gewend zijn."

"Is de Negende van Tarantino een meesterwerk in zijn oeuvre? Het niveau van Pulp Fiction, die 25 jaar geleden in Cannes in première ging, wordt niet gehaald. Maar Once Upon a Time… in Hollywood behoort zeker tot het beste wat hij het laatste decennium heeft geproduceerd."

The Hollywood Reporter - geen sterren

"In zijn negende speelfilm heeft Tarantino er duidelijk plezier in leentjebuur te spelen met zijn eerdere werk, en dan vooral zijn neiging tot leedvermaak als het gaat over het herschrijven van de geschiedenis. Het publiek zal smullen van wat hen voorgeschoteld wordt, ook al heeft de twee uur durende film, vol zijweggetjes, herhalingen en de onvermijdelijke standaard climax met explosief geweld, niet echt een plot."

"Once Upon a Time ... in Hollywood is onevenwichtig, log en zakt hier en daar wat in. Maar het is ook een ontwapenende film die je kunt zien als een karakteristieke subversieve hommage aan de inspiratiebronnen van Tarantino."

Vanity Fair - geen sterren

"Op momenten voelden het alsof de film nergens heen ging en een opeenstapeling werd van scènes die tegen het zelfgenoegzame aan schuren. Het gebrek aan echte raakvlakken is vaker frustrerend dan charmant."

"Tarantino is altijd al een geweldige acteursregisseur geweest. Hij maakt ons hier deelgenoot van de liefde die hij heeft voor zijn vak, en die hij zo graag overbrengt. Dit merkwaardige sprookje is misschien niet de waarheid en het mag misschien te lang doorgaan. Maar op de momenten dat alle sterren op een lijn komen te staan en ze hun onmiskenbare glans tonen, voelen Hollywoodfilms daadwerkelijk weer als iets speciaals."

