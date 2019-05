Leonardo DiCaprio en Brad Pitt maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de filmindustrie sinds streamingdiensten in opkomst zijn, vertellen ze in een dinsdag verschenen lang interview met Esquire, waar ook regisseur Quentin Tarantino bij aanschoof.

DiCaprio spreekt van een "gigantische verschuiving op het gebied van hoe films worden gemaakt en waar financiering naartoe gaat". "Het studiosysteem heeft bakken met content, bibliotheken vol filmideeën, maar in veel opzichten is het aan het leegbloeden. Vergelijkbaar met de jaren twintig, toen grote bedrijven de 'artistieke levensader' van de filmindustrie overnamen", licht hij toe.

"We zitten nu in een tijdperk waarin veel geld naar streamingdiensten gaat", gaat DiCaprio verder. "Maar met die overvloed aan content, verschijnt er veel troep."

De 44-jarige Oscar-winnaar zegt wel te zien dat er meer mogelijkheden worden aangegrepen om met nieuwe verhaalvormen te komen. "Maar het type film dat Quentin maakt, begint intussen ook een bedreigde soort te worden."

DiCaprio: 'Er komen donkere tijden aan'

De acteur verwijst daarmee naar Once Upon A Time in ... Hollywood, de nieuwe film van Tarantino die dinsdagavond in première ging op het Filmfestival van Cannes. Hij is daarin samen met Pitt te zien als acteurs in het Los Angeles van 1969. "Het gaat me er niet zozeer om deze film te prijzen", legt DiCaprio uit. "Maar om filmmakers te eren die zich vast blijven houden aan de kunst van films maken."

"Laten we hopen dat deze vorm van filmmaken nog bestaat na de overgangsperiode waar we nu in zitten", zegt DiCaprio. "Er komen donkere tijden aan." Ook Pitt ziet problemen. "Het positieve is dat er meer mensen in de industrie een kans krijgen, maar ik zie ook iets anders gebeuren bij jongere generaties (...). De aandachtsspanne wordt korter."

Pitt: "Ik hoor vanuit nieuwe generaties dat ze meer gewend zijn aan korte en snelle dingen. Streamingdiensten werken op die manier. Je kunt door naar de volgende show als je wordt verleid. Wat ik altijd zo mooi heb gevonden aan cinema, is dat je iets langzaam laat ontvouwen als verhaal. Ik vraag me af of die hele vorm van filmbeleving uit het raam wordt gegooid met jongere generaties. Niet compleet, denk ik."

Tarantino vult Pitt aan: "Je hebt er de juiste film voor nodig. Een film die een gevoelige snaar raakt en onderwerp van gesprek wordt. Get Out kreeg dat voor elkaar." De regisseur doelt daarmee op de populaire Oscar-winnende horrorfilm uit 2017. "Iedereen had het erover. Vroeger gingen meer gesprekken over films dan televisieprogramma's. Nu is dat niet meer zo."

Zwanenzang van Burt Reynolds en Luke Perry

Tarantino vertelt daarnaast over de rollen van Burt Reynolds en Luke Perry voor Once Upon A Time in ... Hollywood. Beide acteurs zijn inmiddels overleden. "De laatste acteerklus van Burt Reynolds was de repetitie. Dat was geweldig. Later hoorde ik van drie verschillende mensen dat hij vlak voor zijn dood nog dialogen aan het oefenen was. Hij ging even naar de badkamer en daar kreeg hij z'n hartaanval."

Reynolds werd uiteindelijk vervangen door Bruce Dern. Perry overleed na de opnames, waarmee Tarantino's film zijn laatste optreden is geworden. Drie dagen voor de uitvaart had de regisseur Perry's laatste scène gemonteerd.

"Dat zette me aan het denken", vertelt Tarantino. "Kurt Cobain was zo'n fan van Reservoir Dogs dat hij me bedankte op zijn derde album. (...) Z'n mensen belden me en vroegen of ik een keer met hem wilde afspreken. Ik zei dat ik dat graag zou willen, maar in de voorbereidingen van Pulp Fiction zat en dus daarna misschien wel een keer kon afspreken. Dat is nooit gebeurd."

De Nirvana-zanger stierf in 1994, het jaar waarin Pulp Fiction verscheen.