Het derde deel is pas net in de bioscoop verschenen, maar ook een vierde deel van de filmreeks John Wick is aangekondigd. De film moet in 2021 verschijnen, schrijft Variety.

Het nieuws over John Wick Chapter 4 werd door het Canadese entertainmentbedrijf Lionsgate bekendgemaakt in een bericht aan fans. In het bericht is te lezen dat het vierde deel op 21 mei 2021 wordt verwacht.

Regisseur Chad Stahelski vertelt in een interview met IndieWire dat bioscoopgangers geen 'happy end' moeten verwachten in de verhaallijn van John Wick, die wordt gespeeld door Keanu Reeves.

"John overleeft het misschien, maar er komt geen 'happy end'. Hij kan nergens heen", licht de regisseur toe. "Hoe wil je dat ik dit in vredesnaam tot een goed einde breng? Denk je dat hij gewoon met zonsondergang weg kan rijden? Hij heeft driehonderd mensen mensen vermoord, maar kan wel gewoon vertrekken alsof er niets is gebeurd? Hij zit voor de rest van zijn leven in de problemen, het is een kwestie van tijd", besluit Stahelski.

Het eerste deel van John Wick verscheen in 2014 in de bioscoop. John Wick: Chapter 3 - Parabellum is sinds 16 mei in de Nederlandse bioscopen te zien.