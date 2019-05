De Raad voor de Journalistiek oordeelde afgelopen week dat een NRC-recensie van de persvoorstelling van De Dirigent is beïnvloed doordat de filmrecensent te laat was gekomen. De ombudsman van de krant twijfelt echter aan de uitspraak, laat hij dinsdag weten.

"Het is prima als makers iets terugzeggen op een bespreking (…) Maar hier gaat een recensent voor de bijl wegens zijn gedrag en een (gecorrigeerde) fout, zonder dat ook maar aannemelijk is gemaakt of die zijn oordeel hebben bepaald", aldus ombudsman Sjoerd de Jong.

Recensent Coen van Zwol nam plaats in zijn bioscoopstoel toen de film al was begonnen. Volgens de recensent zelf was hij een halve minuut te laat, volgens de aanwezige producent betrof het een heel kwartier.

Van Zwol gaf de film vervolgens twee ballen (matig), maar dat komt volgens de producent doordat hij het begin van de film had gemist. Daarin wordt namelijk uiteengezet dat het verhaal zich in het New York van 1926 afspeelt. Van Zwol zou later schrijven dat Californië het decor was.

NRC moest fout beter uitleggen

NRC gaf de fout later zowel in de digitale recensie als ook in de rubriek Correcties & Aanvullingen in de printuitgave van de krant toe. Maar volgens de raad schoot de krant daarin te kort, omdat zij de handelswijze van de recensent aan de lezer had moeten uitleggen.

Toch lijkt de raad volgens ombudsman De Jong niet helemaal zeker te zijn van haar argumentering: "De Raad voelt die bui hangen, want redeneert omfloerst: Van Zwols fout aan het begin van zijn recensie - dus dat de film zich in Californië afspeelt - weegt zwaar omdat het 'de opmaat' is naar 'een verdere negatieve toonzetting'. Opmaat dus, niet de oorzaak ervan."

Volgens De Jong zou de raad dus vervolgens ook moeten denken dat Van Zwols recensie anders was uitgevallen, als hij ook het begin van de film had gezien. Maar dat doet de raad volgens hem niet.

"De conclusie luidt dan ook dat 'in het midden kan blijven hoeveel minuten Van Zwol daadwerkelijk heeft gemist (...) en of Van Zwol al dan niet tot een andere mening was gekomen als hij de hele tijd aanwezig was geweest.'"