De gametak van het Japanse bedrijf Sony heeft een filmstudio opgericht om de franchises die bekend zijn van zijn eigen spelcomputer te verfilmen: PlayStation Productions. De studio gaat films en series maken op basis van videogames, meldt The Hollywood Reporter.

Zusterbedrijf Sony Pictures gaat helpen met de verspreiding van de titels, maar de productie wordt door PlayStation Productions zelf gedaan. De studio is al van start gegaan met de eerste projecten.

"We hebben al 25 jaar ervaring met het ontwikkelen van geweldige games, franchises en verhalen", zegt Sony-topman Shawn Layden tegen The Hollywood Reporter. "Voor ons is het nu een goed moment om te kijken naar andere mogelijkheden binnen media, zoals televisie, film en streaming, om de werelden die we hebben gecreëerd vanuit een andere hoek te bekijken."

Layden zegt te hebben gekeken naar hoe Marvel zijn stripboeken via filmstudio Marvel Studios succesvol om wist te zetten in films. "Het gaat te ver om te zeggen dat we in hun voetsporen gaan treden, maar we hebben er veel inspiratie uitgehaald."

Volgens Layden is het niet de bedoeling dat de verhaallijnen uit de games in de nieuwe titels worden herhaald. "Je moet juist vanuit de wereld van de games op een filmkijkend publiek gerichte verhaallijnen creëren."

Onder meer de PlayStation-franchises Gran Turismo, God of War en Uncharted vallen onder Sony. Welke gamewerelden Sony gaat verfilmen, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wanneer de eerste titel uitkomt.