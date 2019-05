De laatste aflevering van Game of Thrones is uitgezonden in de Verenigde Staten. Waar kun je de hoofdrolspelers in de nabije toekomst terugzien?

Maisie Williams (Arya Stark)

Televisieserie: RuPaul's Dragrace UK (gastjurylid, verschijnt in najaar, BBC)

Film: The New Mutants (voorjaar, 2020)

Film: The Owners (nog niet bekend)

Kit Harington (Jon Snow)

Heeft op dit moment geen nieuwe projecten aangekondigd. Harrington zegt in uiteenlopende interviews eerst van zijn anonimiteit te willen genieten.

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

Film: Above Suspicion (2019)

Film: Last Christmass (november, 2019)

Film: Let me count the Ways (nog niet bekend)

Sophie Turner (Sansa Stark)

Film: X-Men: Dark Phoenix (juni, 2019)

Film: Broken Soldier (niet bekend)

Film: Heavey (niet bekend)

Iain Glen (Jorah Mormont)

Televisieserie: Titans (2019, Netflix)

Televisieserie: The Flood (najaar, 2019)

Film: What about Love (september, 2019)

Film: Haven: Above Sky (2019)

Lena Headey (Cersei Lannister)

Televisieserie: The Flood (najaar, 2019)

Film: Gunpowder Milkshake (2020)

Film: Crooks (niet bekend)

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)

Film: Domino (juni, 2019)

Film: Selvmordsturisten (november, 2019)

Film: Notat (niet bekend)

Film: The Silencing (niet bekend)

Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Film: The Angry Birds Movie 2 (stemacteur, augustus, 2019)

Film: The Croods 2 (stemacteur, december, 2020)

Film: The Wild Bunch (opnames van start in najaar)

Film: The Thicket (niet bekend)

Film: The Dwarf (niet bekend)

Isaac Hempstead (Brann Stark)

Film: Voyager (niet bekend)

Film: The Blue Mauritius (niet bekend)

Carice van Houten (Melisandre)

Televisieserie: Temple (niet bekend)

Film: Domino (juni, 2019)

Film: Lost Girls and Love Hotels (niet bekend)

Film: Instinct (2019)