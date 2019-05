Quentin Tarantino's nieuwe film Once Upon a Time in Hollywood beleeft dinsdag zijn wereldpremière op het Filmfestival van Cannes. De regisseur smeekt het publiek om het verhaal achteraf niet te verklappen.

In een brief, die door onder meer filmdistributeur Sony Pictures werd gedeeld, laat Tarantino weten hoe trots hij is dat zijn nieuwe film het levenslicht zal zien op het prestigieuze filmfestival, schrijft Variety.

Volgens Tarantino heeft iedereen die bij de film betrokken was zich enorm ingespannen. Daarom zou hij het zonde vinden als die inspanningen voor niks geweest zouden zijn.

"Het enige wat ik vraag, is dat alle kijkers na afloop proberen niets van de film te verklappen, zodat andere kijkers geen mindere kijkervaring zullen hebben."

In Once Upon a Time in Hollywood zijn de hoofdrollen weggelegd voor onder anderen Margot Robbie, Brad Pitt en Leonardo DiCaprio. Tarantino werkte al eerder met die acteurs samen, maar nog nooit voor een en dezelfde film.