The Lighthouse, de nieuwe film van regisseur Robert Eggers met rollen voor Robert Pattinson en Willem Dafoe is "angstaanjagender dan horror", zegt Eggers maandag tegen Deadline.

De zwart-witfilm, die de makers en personages na de première tijdens het Filmfestival van Cannes een staande ovatie opleverde, gaat over twee mannen die samen een vuurtoren beheren.

Het verhaal speelt zich aan het einde van de negentiende eeuw af op een verlaten eiland. Als er een storm begint te woeden, kunnen de twee mannen het eiland niet verlaten en raken ze langzaamaan de realiteitszin kwijt.

Eggers, die in 2015 The Witch uitbracht, wilde al langer met Pattinson en Dafoe werken. "Ik had Robert een rol in een film aangeboden die uiteindelijk niet doorging. Hij zei daarna dat hij alleen geïnteresseerd was in hele vreemde rollen. Dus dat kwam goed uit."

Dafoe vond The Witch erg goed en zocht zelf contact met Eggers: "Ik hou van zijn aanpak. Ik hoefde niet lang na te denken toen ik het verhaal van The Lighthouse las. Soms kom je erachter dat je niet geschikt bent om een bepaald personage te spelen, maar toen ik Robert Eggers tegenkwam, klikte het meteen."