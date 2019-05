De Amerikaanse sitcom The Big Bang Theory is na twaalf seizoenen tot een einde gekomen. De cast neemt via sociale media afscheid van de fans van de serie.

De laatste aflevering van The Big Bang Theory was donderdag te zien op CBS. Het einde van de serie betekent ook het einde van een tijdperk voor de acteurs die de hoofdrollen vertolkten. Ze stonden op sociale media dan ook stil bij het afscheid van de personages.

Melissa Rauch, die de rol van Bernadette vertolkte, schrijft: "Ik wil iedereen die heeft bijgedragen aan The Big Bang Theory met heel mijn hart bedanken. Het is een van de mooiste ervaringen van mijn leven geworden", schrijft ze op Instagram. Ook bedankt ze de kijkers. "Ik ben voor altijd veranderd door The Big Bang Theory en daar ben ik dankbaar voor."

Makers kijken laatste aflevering met tissues

Mayim Bialik, die Amy speelde in de serie, schrijft ook een dankwoord voor de makers en de fans. Actrice Kaley Cuoco, die de rol van Penny op zich nam, deelt een foto waarop te zien is hoe het hele team samen naar de laatste aflevering kijkt. Ze knuffelen en hebben de tissues klaarstaan.

Jim Parsons, die twaalf seizoen lang de rol van Sheldon op zich nam, benadrukt dat de laatste aflevering niet het laatste is wat je van de acteurs gaat zien. "Ik verzeker je dat je ons op allerlei manieren zal blijven tegenkomen", schrijft hij.

The Big Bang Theory ging in september van 2007 van start. De serie draait om een groep wetenschappers die van stripboeken, games en sciencefiction houden. Ze raken bevriend met hun nieuwe buurvrouw Penny die het probeert te maken als actrice. In Nederland wordt de serie uitgezonden op Veronica.