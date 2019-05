In het najaar verschijnt de tiendelige comedyserie Harkum op NPO3. De opnames starten aanstaand weekend.

In de serie over het fictieve dorp Harkum zijn rollen weggelegd voor Leny Breederveld (De Luizenmoeder), Bas Hoeflaak (Sluipschutters), René van 't Hof (Flodder), Annet Malherbe (Jiskefet) en Jelka van Houten (Jeuk). Jelle de Jonge (Toren C, De Luizenmoeder, Weg van Jou) regisseert de tiendelige serie.

In de comedyserie krijgen de ambtenaren van Harkum ineens de beschikking over 700 miljoen euro nadat er met gemeentegeld belegd is op de beurs. Burgemeester Tom Verheij (Hoeflaak) moet er zodoende voor zorgen dat de gemeentewerkers met beide benen op de grond blijven staan.

Harkum is gebaseerd op de Noorse serie Roeng. Elzelien Peters (Jeuk) en Daan Windhorst (Kerst met de Kuijpers) zijn verantwoordelijk voor de Nederlandse bewerking.