Robert Pattinson is met Warner Bros. in gesprek over het vertolken van de rol van Batman in de superheldenfilm The Batman, die in juni 2021 uit moet komen. Dat meldt Variety op basis van anonieme bronnen.

Volgens Variety is de deal nog niet rond, maar is het een kwestie van tijd voordat het nieuws naar buiten wordt gebracht.

Eind januari maakte Ben Affleck bekend zijn Batman-cape aan de wilgen te hangen. Affleck vertolkte de superheld tweemaal en zou de nieuwe film oorspronkelijk gaan regisseren. Daarvoor bedankte hij in juli 2017 echter, omdat hij te veel klussen op zijn agenda zou hebben staan.

The Batman, geregisseerd door Matt Reeves, richt zich op een verhaallijn met een jongere Bruce Wayne, de persoon achter Batman. De 32-jarige Pattinson zou de jongste acteur ooit worden die de rol van Batman vertolkt in een speelfilm.