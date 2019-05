De 81-jarige filmster Claudia Cardinale komt naar Nederland als eregast van Fare Cinema, de Italiaanse filmweek die door meerdere Amsterdamse bioscopen wordt georganiseerd. De actrice is op zondag 9 juni aanwezig bij de opening van de filmweek in EYE, meldt het filminstituut op de eigen website.

Gedurende de Italiaanse filmweek zullen meerdere films van Cardinale worden vertoond. Tijdens de opening in EYE wordt de actrice geïnterviewd over haar carrière, met aansluitend een vertoning van de gerestaureerde versie van Il gattopardo.

Met deze film van Luchino Visconti, Gouden Palm-winnaar van 1963, brak de Italiaanse actrice definitief door. In hetzelfde jaar verscheen ze ook in Federico Fellini's Oscar-winnende film 8 1/2 en de succesvolle Amerikaanse comedy The Pink Panther.

Een van Cardinales bekendste rollen is die van Jill McBain in de westernklassieker Once Upon A Time in the West (1968). Ook speelde ze een belangrijke rol in de avonturenfilm Fitzcarraldo (1982).

De actrice verschijnt nog steeds in nieuwe films. Het gaat daarbij vooral om Italiaanse producties. In 2016 had ze een bijrol in de comedy All Roads Lead to Rome, waarin Sarah Jessica Parker de hoofdrol speelde.

Cardinale was in 2016 nog in Nederland voor Film by the Sea. Tijdens dat jaarlijkse filmfestival in Vlissingen ontving ze de Grand Acting Award.