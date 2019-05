Het vierde seizoen van de animatieserie Rick and Morty verschijnt in november. Dat maakt Adult Swim, onderdeel van Cartoon Network, bekend via een video op zijn website.

Het nieuwe seizoen verschijnt daarmee iets meer dan twee jaar na de laatste aflevering van seizoen drie, die in oktober 2017 verscheen.

Vorig jaar werd bekend dat Adult Swim zeventig nieuwe afleveringen van de populaire serie, die in Nederland via Netflix te bekijken is, had besteld. Hoeveel afleveringen het vierde seizoen telt, is nog niet bekendgemaakt.

Rick and Morty gaat over de geniale wetenschapper Rick en zijn kleinzoon Morty, die door verschillende universums kunnen reizen om avonturen te beleven en rampen op te lossen. Daarmee komen ze vaak in vreemde en komische situaties terecht.

De populaire reeks wordt weleens vergeleken met de langlopende Britse sciencefictionserie Doctor Who.