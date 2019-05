Via een petitie op de website change.org proberen fans van Game of Thrones het laatste seizoen opnieuw te laten maken. De initiatiefnemer heeft inmiddels meer dan 400.000 handtekeningen verzameld.

"David Benioff en D.B. Weiss hebben bewezen dat ze jammerlijk incompetente schrijvers zijn wanneer ze geen bronmateriaal hebben om op terug te vallen", schrijft de initiatiefnemer van de online petitie. Hij doelt daarmee op het feit dat de laatste seizoenen niet meer gebaseerd werden op de boekenreeks A Song of Ice and Fire van George R.R. Martin, maar op originele scenario's.

De hitserie van HBO nadert inmiddels haar einde. Vorige week verscheen de vijfde aflevering van het achtste en laatste seizoen. Aflevering zes, die op 19 mei moet verschijnen, is aangekondigd als het slotstuk van de fantasyreeks.

Wel is er intussen een spin-off van de serie aangekondigd. The Long Night moet zich een paar duizend jaar voor de gebeurtenissen in Game of Thrones gaan afspelen en concentreert zich op het verhaal van de White Walkers. De serie moet dit jaar nog opgenomen worden en verschijnt naar verwachting in 2020.