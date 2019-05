Famke Janssen en Sallie Harmsen zijn gecast voor de misdaadthriller The Postcard Killings, meldt Variety donderdag. De film wordt geregisseerd door de Bosnische filmmaker Danis Tanović, die in 2002 een Oscar won voor het oorlogsdrama No Man's Land.

The Postcard Killings is gebaseerd op het boek The Postcard Killers van James Patterson en Liza Marklund. In Nederland werd de roman uitgebracht als Partnerruil. Het verhaal gaat over een detective die onderzoek doet naar de moord op zijn dochter, die tijdens haar huwelijksreis om het leven werd gebracht. In heel Europa vinden intussen meerdere soortgelijke moorden plaats.

De hoofdrol van de film wordt gespeeld door Jeffrey Dean Morgan, bekend van films als Watchmen en de serie The Walking Dead. Janssen is gecast als zijn vrouw Valerie, de moeder van het slachtoffer. In eerdere nieuwsberichten werd de Deense actrice Connie Nielsen genoemd voor die rol, maar Variety meldt nu dat het om Janssen gaat. Welke rol Harmsen voor haar rekening neemt, is onbekend.

Janssen is een van de succesvolste Nederlandse acteurs in de Verenigde Staten. Zo speelde ze onder meer belangrijke rollen in de eerste X-Men-trilogie en de Bond-film GoldenEye. In een Nederlandstalige film is ze vooralsnog niet te zien geweest. In 2013 verschenen er berichten dat de actrice in een film van haar zus Antoinette Beumer zou gaan spelen. Het is niet bekend hoe vergevorderd die plannen zijn.

Harmsen werd in 2008 bekend door haar rol in de romantische comedy Het Echte Leven. Later was ze te zien in onder meer de comedy Sterke Verhalen, de thriller Loft en het historische drama Kenau. Met een kleine rol in de sciencefictionfilm Blade Runner 2049 was ze in 2017 voor het eerst in een Amerikaanse film te zien.