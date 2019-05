De Nederlandse regisseur Ate de Jong gaat het boek Mijn beste vriendin Anne Frank verfilmen. Dat meldt Variety woensdag Het is de bedoeling dat de film in 2020 in de bioscopen te zien is; 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het verhaal is gebaseerd op de memoires van de negentigjarige Hannah Goslar, de Amsterdamse vriendin van Anne Frank.

Ze werden in 1942 gescheiden, maar ontmoetten elkaar in 1945 weer in het concentratiekamp Bergen-Belsen, waar Hannah haar leven riskeerde om Anne te redden. De film heeft volgens Variety een budget van 3,4 miljoen dollar (3 miljoen euro).

Nog niet bekend wie de hoofdrollen vertolken

De film wordt geproduceerd door Hans de Weers, die in het verleden ook producent van de Oscar-winnende film Antonia was.

De Weers: "De film is in de eerste plaats een verhaal over twee beste vrienden, jongeren eigenlijk, die gewoon plezier willen hebben, de wereld en zichzelf willen ontdekken. Maar de oorlog dwingt hen om van de ene op de andere dag volwassen te worden."

Het script is van Marian Batavier. De filmplannen worden momenteel onder de internationale aandacht gebracht op het filmfestival van Cannes. Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen zullen vertolken.