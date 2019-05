Adil El Arbi en Bilall Fallah werken aan een vervolg op de misdaadfilm Patser. Het Marokkaans-Belgische duo neemt de regie van de film voor zijn rekening.

Het Laatste Nieuws schrijft dat filmproducent Hendrik Verthé van het Brusselse productiehuis A-Team het nieuws wereldkundig maakte tijdens het Filmfestival van Cannes.

"De film heeft hetzelfde universum en dezelfde hoofdrolspelers die dan wel vijf jaar ouder zijn. Het geheel zal ernstiger zijn."

Ali B had een rol in het eerste deel. Hij speelde een maffiabaas. De Vlaamse hoofdrolspeler Matteo Simoni speelde in de film straatboef Adamo.

El Arbi en Fallah zijn momenteel bezig met Bad Boys For Life, het derde deel uit de reeks met Will Smith in de hoofdrol.