Dinsdagavond wordt de eerste aflevering van Fiskepark, een nieuwe serie met onder anderen Jan Jaap van der Wal, uitgezonden. "Tomas De Soete kreeg een bromfietsstandaard in zijn anus", zegt Van der Wal tegen NU.nl.

Het ongeluk gebeurde tijdens de opnames van de openingsscène van Fiskepark, waarin De Soete op een brommer vlucht voor de politie en op een helling van een doodlopende weg van zijn voertuig valt.

"Hij kon tijdens de opnames niet meer goed zitten", zegt Van der Wal tegen NU.nl.

De Soete was een gevierd dj van Studio Brussel en presentator van de in 2015 ter ziele gegane talkshow Café Corsari. Daarna vertrok De Soete achter de schermen en schreef hij de tragikomische, fictieve serie Fiskepark, dat indirect een afrekening is met het gedwongen besluit van de Belgische publieke omroep om met Café Corsari te stoppen.

"Ik ken hem niet als rancuneus persoon", zegt Van der Wal, die enige tijd een vaste gast was in Café Corsari en bevriend is met De Soete. "Maar al die dingen komen in Fiskepark wel even voorbij. Het is een ongelooflijk lieve man en hij is heel tevreden, maar het besluit van de VRT heeft hem geraakt. Dat heeft hem een tikkie gegeven. Fiskepark is in zekere zin een tikkie terug."

'Ik heb de wind mee, maar die gaat ooit draaien'

De 39-jarige Van der Wal kan zich wel in de situatie van De Soete verplaatsen. "Omroepen zeggen vaak: 'Als je een idee hebt, kom dan praten.' Dan kom je praten en hoor je heel lang niks. Dan ga je nog eens praten, et cetera. Ik was in België de laatste jaren de new kid on the block. Ik kon praten en het ging nog door ook. Dat moet ook wel een beetje raar geweest zijn. Tomas had als radio-dj een soortgelijke status als Edwin Evers in Nederland. Hij was een hele populaire jongen en die talkshow was niet eens zo heel slecht. Maar die hebben ze toch echt stopgezet."

De Nederlandse cabaretier heeft zich in België gevestigd, waar hij nog minstens twee jaar op televisie te zien zal zijn als presentator van het satirische actualiteitenprogramma De Ideale Wereld.

"Ik heb nu de wind mee, maar die gaat een keer draaien. Dat weet ik zeker. Wat je daarvan alvast kunt leren is: blijf altijd bij jezelf en probeer door te gaan. Ik ga De Ideale Wereld sowieso nog twee jaar presenteren. De omroep heeft het gevoel dat het nog wel vijf jaar door kan gaan. Als ik het een beetje mag veranderen en meer naar mijn hand kan zetten, zal ik dat zeker doen."

'In België is het allemaal wat vriendelijker'

Tot die tijd geniet hij van het Belgische medialandschap, dat volgens hem toch wel afwijkt van zijn Nederlandse tegenhanger: "In België heb je ook een scheiding tussen commerciële en publieke omroep, alleen is dat daar niet zo gepolariseerd als hier. Mensen gunnen elkaar meer. Fiskepark begint vanavond en als je ziet wie er allemaal dingen van ons delen op sociale media en ons succes wensen, dat komt van alle kanten. Daar zit meer gezamenlijkheid in. Dat vind ik allemaal wat vriendelijker."

Fiskepark is woensdagavond van start gegaan en is in Nederland te zien op de Belgische zender Canvas.