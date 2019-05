Van dinsdag 14 mei tot en met zaterdag 25 mei vindt het prestigieuze Filmfestival van Cannes plaats. NU.nl zet de belangrijkste ontwikkelingen iedere dag op een rijtje.

Het festival in de Franse kuststad fungeert als marktplaats voor producenten, regisseurs, distributeurs en acteurs die op zoek zijn naar films, series of acteurs.

Netflix pakt gelijk door

Netflix pakt na de aankoop van Love. Wedding. Repeat. direct door. Volgens The Hollywood Reporter heeft de streamingdienst de rechten van Eye for an Eye bemachtigd.

In deze Spaanstalige serie speelt Luis Tosar (Cell 211) een gepensioneerde verpleger die problemen krijgt met een kartelbaas, nadat deze uit de gevangenis is gekomen.

Avatar-acteur gaat goud zoeken in woestijn

Avatar-acteur Sam Worthington gaat samen met Anthony Hayes een rol spelen in de Australische thriller Gold. In de film reizen twee mannen door een afgelegen woestijn waar ze de grootste goudklompen ooit vinden. Ze moeten een plan verzinnen om hun vondst geheim te houden, te beveiligen en op te graven.

Michael Caine (86) keert terug als acteur

Michael Caine keert ook weer terug als acteur, schrijft The Hollywood Reporter. De 86-jarige Oscar-winnaar heeft een rol in Best Sellers, het regiedebuut van Lina Roessler. In de film wordt een uiterste inspanning gedaan om een uitgeverij te redden. Een jonge redacteur wil daarvoor op tournee met een oudere auteur (Caine), maar die heeft echter weinig trek in het avontuur.

Het festival zal worden afgesloten met de uitreiking van de Gouden Palm, een van de belangrijkste filmprijzen ter wereld.