De Britse actrice Emma Thompson krijgt een rol in een nieuwe film over de jonge jaren van Cruella De Vil, de slechterik uit het boek 101 Dalmatiërs. Dat meldt Variety.

Eerder werd al bekend dat Emma Stone de hoofdrol gaat spelen in de film, die Cruella gaat heten. Het is nog niet duidelijk welke periode uit het leven van de in bont gehulde gemenerik centraal staat in de door Craig Gillespie geregisseerde film.

101 Dalmatiërs verscheen in 1956 in boekvorm. Vijf jaar later maakte Disney de animatieklassieker over de hondenouders Pongo and Perdita, die een horde puppy's moeten redden voordat ze tot bontjassen worden vermaakt. In 1996 kwam er een liveactionversie uit, waarin Glenn Close de rol van Cruella speelde.

Het is nog niet duidelijk wie Thompson gaat spelen in de nieuwe film. Cruella moet in 2020 uitkomen.